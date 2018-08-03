Минобороны Швеции: силы НАТО имеют доступ на территорию страны лишь при наличии разрешения

"НАТО не имеет неограниченный доступ к финским или шведским территориальным водам и воздушному пространству. Для каждого захода на нашу территорию государственного корабля или воздушного судна требуется специальное разрешение", — сказал шведский министр.

"Когда речь идет об учениях, то так же требуется специальное разрешение, а обсуждения между различными странами регулируются конкретной нормативной базой. Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения. Это [высказывание российского министра] является ошибочным описанием", — добавил Хультквист.

26 июля Министерство обороны Финляндии в распространенном заявлении также отмечало, что НАТО имеет лишь ограниченный доступ в территориальные воды и воздушное пространство страны для проведения там учений. В сообщении отмечалось, что " у Финляндии нет полного доступа на учения НАТО и в командные структуры", а «у НАТО также нет неограниченного доступа в финские территориальные воды и воздушное пространство, заход в них государственных кораблей и воздушных судов предусматривает получение разрешения от властей, то есть Сил обороны Финляндии».

24 июля Шойгу заявил о вызывающем беспокойство «втягивании в натовские структуры Финляндии и Швеции». По его словам, «в мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием», «взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран».