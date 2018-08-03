Министр обороны Швеции ответил Шойгу на слова о сотрудничестве с НАТО

Ранее глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ заявил, что «вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции». По его словам, в мае был подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, взамен «НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран».

"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финской, ни к шведской территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", — сказал Хультквист.

"Что касается учебной деятельности, то требуется также специальное разрешение, и дискуссии между различными странами регулируются согласно конкретной нормативной базы. Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", — добавил шведский министр.

По его словам, возглавляемое им министерство не направило каких-либо формальных заявлений в адрес Минобороны РФ.