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Министр обороны Швеции ответил Шойгу на слова о сотрудничестве с НАТО
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Министр обороны Швеции ответил Шойгу на слова о сотрудничестве с НАТО 

РИА Новости 1 час назад
СТОКГОЛЬМ, 3 авг — РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, комментируя слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что НАТО получила доступ к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии и Швеции, заявил, что «неограниченного доступа» к их территориям у альянса нет, сообщает Радио Швеции SR.
Ранее глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ заявил, что «вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции». По его словам, в мае был подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, взамен «НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран».
"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финской, ни к шведской территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", — сказал Хультквист.
"Что касается учебной деятельности, то требуется также специальное разрешение, и дискуссии между различными странами регулируются согласно конкретной нормативной базы. Швеция свободна от военных альянсов и мы принимаем собственные решения", — добавил шведский министр.
По его словам, возглавляемое им министерство не направило каких-либо формальных заявлений в адрес Минобороны РФ.
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