Российское посольство троллит НАСА

В будущем астронавты НАСА снова смогут отправляться в космос с американской земли, но при помощи российской техники.

По данным российских СМИ, компания «Энергомаш» заключила контракт с «Юнайтед Лонч Альянс» (United Launch Alliance), в рамках которого в 2020 году планируется поставка шести ракетных двигателей РД-180. Двигателями будут оборудованы ракеты «Атлас-5» (Atlas 5), которые среди прочего запускают в космос спутники военного назначения по заказу американского правительства. Кроме того, ракета может быть использована и для коммерческих полетов, а также в управляемых космических кораблях «Старлайнер» (Starliner) компании «Боинг» (Boeing).

При помощи этой ракеты астронавты снова смогут отправляться в космос с американской земли. После завершения программы «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) в 2011 году астронавты НАСА отправлялись в космос из Казахстана , для запуска использовались российские ракеты.

Троллинг

Посольство РФ США воспользовалось тем, что США все же продолжают задействовать российскую технику, и сделало на своей странице в Твиттере выпад на этот счет.

«Российские ракетные двигатели продолжат запускать Америку в космос».

Russian rocket engines to continue launching America into space🚀 The cheaper and more reliable RD-180 engine is developed and manufactured by #Energomash and is designed for the US Atlas carrier rockets @ulalaunch 👉 https://t.co/S2lYYm8Pip pic.twitter.com/thuDbi7WSp

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 31 июля 2018 г.

Жидкостные ракетные двигатели РД-180 используется в основной ступени ракеты и тем самым являются центральной частью системы двигателя. НАСА сопроводила запуск астронавтов с американской территории хэштегом в атакующей манере — «Launch America».