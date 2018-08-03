На авиационном заводе в Улан-Удэ пройдет реконструкция

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости первой очереди реконструкции и технического перевооружения Улан-Удэнского авиационного завода . По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение четырех производственных участков цеха предприятия, а также ряда вспомогательных помещений, что будет способствовать расширению производственного и технологического потенциала предприятия и освоению производства новых типов летательных аппаратов.

Площадь реконструкции и технического перевооружения производственных участков составит 5900,0 кв.м. Финансирование работ будет осуществляться в рамках выполнения федеральной целевой программы.