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На авиационном заводе в Улан-Удэ пройдет реконструкция
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На авиационном заводе в Улан-Удэ пройдет реконструкция 

RUБЕЖ 3 августа 2018
Фото: RUБЕЖ
Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости первой очереди реконструкции и технического перевооружения Улан-Удэнского авиационного завода. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение четырех производственных участков цеха предприятия, а также ряда вспомогательных помещений, что будет способствовать расширению производственного и технологического потенциала предприятия и освоению производства новых типов летательных аппаратов.
Площадь реконструкции и технического перевооружения производственных участков составит 5900,0 кв.м. Финансирование работ будет осуществляться в рамках выполнения федеральной целевой программы.
Улан-Удэнский авиационный завод — единственное авиапредприятие в России, выпускавшее как самолеты, так и вертолеты. Основанный в 1939 году, завод стал градообразующим предприятием для поселков Загорск и Восточный города Улан-Удэ. За более чем семидесятипятилетнюю историю существования У-УАЗ изготовил более 8 тысяч летательных аппаратов, в том числе истребители Ла-5 и Ла-7, ставшие в годы Великой Отечественной войны главной ударной силой советских военно-воздушных сил, пассажирские самолеты Ан-24, вертолеты Ми-8 и Ми-171. С 2007 года предприятие входит в состав холдинга АО «Вертолеты России». Его продукция поставляется в Российскую Федерацию, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Южной Америки.
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