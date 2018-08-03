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С-400 провели учения в Саратовской области
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С-400 провели учения в Саратовской области 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Расчеты комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, подняты по тревоге в рамках учений, сообщает округ в пятницу.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, подняты по тревоге в рамках учений. Экипажи ЗРК «Триумф» преодолеют более 5 тысяч километров комбинированным маршем на полигон Телемба в республике Бурятия, где проведут учебно-боевые стрельбы", — говорится в сообщении.
Зенитчикам предстоит отразить нападение условного противника, которого будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов. В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.
ЗРК С-400 «Триумф» поступили в подразделения ПВО Саратовской области в начале 2018 года. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции, зенитчики прошли курс переподготовки, уточняет ЦВО.
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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