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Войска ПВО подняты по тревоге
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Войска ПВО подняты по тревоге 

News.ru 1 час назад
Несколько расчётов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» были подняты по тревоге. Звенья ПВО пришли в боевую готовность в рамках учений.
Манёвры проходят в Центральном военном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ. Уточняется, что зенитные ракетные системы должны были подготовится отразить воздушную атаку в Саратовской области.
Ранее News.ru писал, что учения пришли в Чечне. Тысячу бойцов перебросили на самолётах и поездах в Ростовскую область, однако некоторым военнослужащим пришлось добираться до полигона своим ходом.
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