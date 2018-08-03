Войска ПВО подняты по тревоге 

Несколько расчётов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» были подняты по тревоге. Звенья ПВО пришли в боевую готовность в рамках учений.
Манёвры проходят в Центральном военном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ. Уточняется, что зенитные ракетные системы должны были подготовится отразить воздушную атаку в Саратовской области.
Ранее News.ru писал, что учения пришли в Чечне. Тысячу бойцов перебросили на самолётах и поездах в Ростовскую область, однако некоторым военнослужащим пришлось добираться до полигона своим ходом.