СМИ: президент Южной Кореи реформирует военную разведку

ТАСС , 3 августа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал создать новую национальную разведывательную службу в рамках реформирования вооруженных сил. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Реформированию подлежит, в частности, Командование по обеспечению оборонной безопасности (военная разведка), руководство которого оказалось в центре скандала из-за предполагаемого вмешательства в политику. Возглавлявший командование генерал-лейтенант Ли Сук Ку отправлен в отставку. На его место назначен генерал Нам Юнг Син.

Ли Сук Ку возглавлял южнокорейскую военную разведку с сентября 2017 года. Он оказался причастным к скандалу, вызванному появлением разработанного генералитетом документа о возможности введения в стране военного положения для борьбы с «политическими протестами».