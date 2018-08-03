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СМИ: президент Южной Кореи реформирует военную разведку
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СМИ: президент Южной Кореи реформирует военную разведку 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 августа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал создать новую национальную разведывательную службу в рамках реформирования вооруженных сил. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.
Реформированию подлежит, в частности, Командование по обеспечению оборонной безопасности (военная разведка), руководство которого оказалось в центре скандала из-за предполагаемого вмешательства в политику. Возглавлявший командование генерал-лейтенант Ли Сук Ку отправлен в отставку. На его место назначен генерал Нам Юнг Син.
Ли Сук Ку возглавлял южнокорейскую военную разведку с сентября 2017 года. Он оказался причастным к скандалу, вызванному появлением разработанного генералитетом документа о возможности введения в стране военного положения для борьбы с «политическими протестами».
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