Вертолёты Ка-29 ТОФ в Приморье поразили цели

Вертолёты Ка-29 Тихоокеанского флота в Приморье поразили цели, имитирующие надводные корабли условного противника

Экипажи вертолётов на авиационном морском полигоне в Приморье нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по мишенной позиции, имитирующей надводные корабли условного противника. Также летчики совершенствовали технику пилотирования в составе пары.

Пара транспортно-боевых вертолётов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе планового учения отработала задачи по огневому поражению кораблей условного противника.

Экипажи вертолётов на авиационном морском полигоне в Приморье нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по мишенной позиции, имитирующей надводные корабли условного противника. Также летчики совершенствовали технику пилотирования в составе пары.