«Искандеры» обучили новым целям

Ракеты комплекса «Искандер» получили возможность поражать морские цели.

Боевые возможности ОТРК «Искандер-м» расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные, но и неподвижные морские цели: например, корабли и суда, стоящие на рейде, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства добавил, что изначально морское применение комплекса не планировалось.

Новые возможности самого мощного оружия Сухопутных войск уже проверены на практике: 27 июля и 2 августа ракетное соединение в Краснодарском крае выполнило одновременные электронные пуски «Искандеров» по целям в горах и Черном море.

Виктор Мураховский: Способность уничтожать морские цели ОТРК; получил благодаря новой системе наведения, унифицированной с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

— Это ракета появилась сравнительно недавно. У нее новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения. Примерно такая же ГСН применяется в ракете комплекса «Кинжал», созданной на основе баллистической ракеты ОТРК «Искандер».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения важных целей: систем ПВО-ПРО, командных пунктов, аэродромов, — в глубине оперативного построения войск противника. Изготовленная по стелс-технологиям ракета комплекса летит по непредсказуемой траектории, перехватить ее невозможно. У «Искандера» восемь сменных боеголовок, в том числе ядерная. Одна пусковая установка может в течение минуты выпустить две ракеты по разным целям.