Ещё
«Искандеры» обучили новым целям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Искандеры» обучили новым целям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ракеты комплекса «Искандер» получили возможность поражать морские цели.
Боевые возможности ОТРК «Искандер-м» расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные, но и неподвижные морские цели: например, корабли и суда, стоящие на рейде, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства добавил, что изначально морское применение комплекса не планировалось.
Новые возможности самого мощного оружия Сухопутных войск уже проверены на практике: 27 июля и 2 августа ракетное соединение в Краснодарском крае выполнило одновременные электронные пуски «Искандеров» по целям в горах и Черном море.
Способность уничтожать морские цели ОТРК; получил благодаря новой системе наведения, унифицированной с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:
— Это ракета появилась сравнительно недавно. У нее новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения. Примерно такая же ГСН применяется в ракете комплекса «Кинжал», созданной на основе баллистической ракеты ОТРК «Искандер».
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения важных целей: систем ПВО-ПРО, командных пунктов, аэродромов, — в глубине оперативного построения войск противника. Изготовленная по стелс-технологиям ракета комплекса летит по непредсказуемой траектории, перехватить ее невозможно. У «Искандера» восемь сменных боеголовок, в том числе ядерная. Одна пусковая установка может в течение минуты выпустить две ракеты по разным целям.
Российская Газета: последние новости
Хранить традиции "крылатой пехоты" Минобороны рассекретило данные о создании ВДВ Над Рязанью пройдет неравный воздушный бой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев призвал готовиться к удару США
Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски52
Петросян и Степаненко делят имущество в суде50
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью816
Фриске обрушилась на Малахова12
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
11:46
Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Шоу-бизнес
01:00
Равшана Куркова тайно вышла замуж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение