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«Искандер-М» освоил новый «навык»
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«Искандер-М» освоил новый «навык» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» получил возможность поражать не только наземные, но и неподвижные цели на море, сообщил информированный источник.
«Боевые возможности ОТРК «Искандер-М» расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде», — сообщил источник «Интерфакса».
По его словам, при создании комплекса, такой «навык» перед ним не ставился.
Напомним, 4 мая армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает для НАТО и стран Прибалтики развертывание «Искандеров».
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