«Искандер-М» освоил новый «навык»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» получил возможность поражать не только наземные, но и неподвижные цели на море, сообщил информированный источник.

«Боевые возможности ОТРК «Искандер-М» расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде», — сообщил источник «Интерфакса»

По его словам, при создании комплекса, такой «навык» перед ним не ставился.

Напомним, 4 мая армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».