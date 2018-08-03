Комплекс «Искандер-М» научился поражать морские цели

Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» позволяют ему поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. В их числе могут быть «например, корабли и суда, стоящие на рейде», — уточнил он. По его словам, изначально при создании комплекса таких задач не ставилось.

Накануне в Южном военном округе завершились учения, в ходе которых дважды были выполнены электронные ракетные удары «Искандер-М» по целям в Черном море на морском полигоне в Абхазии и одновременно по целям в горах.