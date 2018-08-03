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Комплекс «Искандер-М» научился поражать морские цели
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Комплекс «Искандер-М» научился поражать морские цели 

Ведомости 1 час назад
Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» позволяют ему поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. В их числе могут быть «например, корабли и суда, стоящие на рейде», — уточнил он. По его словам, изначально при создании комплекса таких задач не ставилось.
Накануне в Южном военном округе завершились учения, в ходе которых дважды были выполнены электронные ракетные удары «Искандер-М» по целям в Черном море на морском полигоне в Абхазии и одновременно по целям в горах.
Такие возможности «Искандер-М» получил из-за новой головной части «с активной радиолокационной головкой самонаведения», схожей с ракетой комплекса «Кинжал», приводит агентство слова военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.
Российское гиперзвуковое оружие, в том числе ракетный комплекс «Авангард» и авиационную ракету «Кинжал», президент России Владимир Путин представил в своем послании Федеральном собранию 1 марта. В передаче технологий, связанных с «Авангардом» и «Кинжалом», спецслужбам стран НАТО, по данным «Коммерсанта» обвиняется 74-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев.
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