«Искандер» научили новому «навыку»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» научился поражать неподвижные морские цели, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что изначально, при создании комплекса, задача по нанесению ударов по морским целям не ставилась.

2 августа сообщалось, что с принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга.

Пресс-служба Южного военного округа 27 июля и 2 августа сообщала, что в ходе учений были дважды выполнены электронные ракетные удары комплекса «Искандер-М» по целям в Черном море и в Кавказских горах.