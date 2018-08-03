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«Искандер» научили новому «навыку»
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«Искандер» научили новому «навыку» 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» научился поражать неподвижные морские цели, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде», — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что изначально, при создании комплекса, задача по нанесению ударов по морским целям не ставилась.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, что способность уничтожать цели в море «Искандер-М» получил благодаря ракете с новой активной радиолокационной головкой самонаведения, схожей с ракетой комплекса «Кинжал».
2 августа сообщалось, что с принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга.
Пресс-служба Южного военного округа 27 июля и 2 августа сообщала, что в ходе учений были дважды выполнены электронные ракетные удары комплекса «Искандер-М» по целям в Черном море и в Кавказских горах.
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