СМИ: Индия возобновляет испытания морской версии истребителя Tejas

НЬЮ-ДЕЛИ , 3 августа. / ТАСС /. ВМС Индии провели наземные тесты военно-морской версии истребителя собственной разработки Tejas и намерены приступить к полномасштабным испытаниям этой версии самолета. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, ссылающийся на источники, тесты были проведены в четверг на авиабазе индийских ВМС в штате Гоа.

По этим данным, в ближайшие пять месяцев прототип военно-морского Tejas проведет несколько посадок на палубу индийского авианосца Vikramaditya и взлетов с него. Если эта часть программы окажется успешной, во второй половине 2019 года два прототипа самолета начнут полномасштабную программу испытаний, сообщает телеканал.

Tejas — единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии. По данным индийской прессы, на вооружении ВВС уже стоит 40 таких самолетов.

Работа над истребителем шла с 1980-х годов, первый полет Tejas совершил в 2001 году, в 2015 году было решено принять истребитель на вооружение.

Ранее проходила испытание и военно-морская версия самолета, но первоначально ВМС сочли его недостаточно подготовленным для использования с палубы авианосца. Однако, по данным СМИ, военно-морская версия теперь прошла ряд усовершенствований.