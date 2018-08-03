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СМИ: Индия возобновляет испытания морской версии истребителя Tejas
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СМИ: Индия возобновляет испытания морской версии истребителя Tejas 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. ВМС Индии провели наземные тесты военно-морской версии истребителя собственной разработки Tejas и намерены приступить к полномасштабным испытаниям этой версии самолета. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, ссылающийся на источники, тесты были проведены в четверг на авиабазе индийских ВМС в штате Гоа.
По этим данным, в ближайшие пять месяцев прототип военно-морского Tejas проведет несколько посадок на палубу индийского авианосца Vikramaditya и взлетов с него. Если эта часть программы окажется успешной, во второй половине 2019 года два прототипа самолета начнут полномасштабную программу испытаний, сообщает телеканал.
Tejas — единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии. По данным индийской прессы, на вооружении ВВС уже стоит 40 таких самолетов.
Работа над истребителем шла с 1980-х годов, первый полет Tejas совершил в 2001 году, в 2015 году было решено принять истребитель на вооружение.
Ранее проходила испытание и военно-морская версия самолета, но первоначально ВМС сочли его недостаточно подготовленным для использования с палубы авианосца. Однако, по данным СМИ, военно-морская версия теперь прошла ряд усовершенствований.
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