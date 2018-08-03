СМИ: В военных вузах России начнут готовить специалистов по робототехнике 

В военных вузах России в ближайшее время появится направление подготовки офицеров по управлению и проектированию боевых роботов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
Отмечается, что называться направление будет «Робототехника военного и специального назначения», а формирование федерального государственного образовательного стандарта завершено.
Курсанты смогут учиться по 10 направлениям пять лет и получат квалификацию «инженер», при этом список учебных заведений с приёмом на данную специальность будет определён в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что в России занимаются разработкой очков дистанционного управления роботами.