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Армейская авиация ЮВО условно заминировала черноморское побережье Абхазии
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Армейская авиация ЮВО условно заминировала черноморское побережье Абхазии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с практической отработкой элементов условного минирования, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров", — сказал он.
В ходе минирования производился сброс условных противопехотных и противотанковых мин перед условным передним краем обороны войск.
С помощью воздушного минирования на участке морского побережья экипажи провели блокирование диверсионно-разведывательных групп условного противника и не позволили высадку морского десанта условного противника.
Минирование производилось с помощью вертолетной системы минирования ВС­М-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолёта. Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.
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