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В Новосибирске российские военные летчики покажут пилотаж на Су-34
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В Новосибирске российские военные летчики покажут пилотаж на Су-34 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 августа. Высший пилотаж на многофункциональном истребителе-бомбардировщике Су-34 покажут липецкие военные летчики в Новосибирске на праздновании 105-летия со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, масштабный авиационный праздник, приуроченный к этой дате, пройдет 4 августа.
"Вместе с авиационной группой «Соколы России» в демонстрационных полетах участвует Су-34, который пилотирует экипаж Липецкого авиацентра, возглавляемый заслуженным военным летчиком России полковником Юрием Грицаенко. Летчики покажут маневренные возможности этого фронтового бомбардировщика, выполнив фигуры высшего пилотажа", — рассказали в российском военном ведомстве.
В российском военном ведомстве отметили, что в этом году жители и гости Новосибирска впервые смогут увидеть высший пилотаж на новых самолетах Су-35С, на которых теперь летают «Соколы России».
А показательные полеты на Су-34 для широкой публики в последние несколько лет выполнялись достаточно редко, пояснили в Минобороны.
"В 2007 году Липецкий авиацентр первым из частей ВВС принял на вооружение Су-34 и успешно провел опытно-войсковые испытания этого самолета. С 2007 по 2014 годы в состав пилотажной группы «Соколы России» входил этот самолет, который был ведущим и демонстрировал маневренные возможности во время одиночного полета", — напомнили в ведомстве.
Соколы армии
Пилотажная группа «Соколы России» базируется в Липецком авиацентре. Это единственная авиагруппа страны, которая показывает на боевых самолетах тактические приемы реального воздушного боя. Правда, в реальных условиях он происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа и позволяет зрителям оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.
Возглавляет «Соколов России» заслуженный военный летчик РФ полковник Александр Гостев. Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа липецкие асы демонстрируют групповой высший пилотаж в полетном порядке «ромб», состоящем из четырех истребителей.
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