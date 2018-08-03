В Новосибирске российские военные летчики покажут пилотаж на Су-34

ТАСС , 3 августа. Высший пилотаж на многофункциональном истребителе-бомбардировщике Су-34 покажут липецкие военные летчики в Новосибирске на праздновании 105-летия со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина . Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, масштабный авиационный праздник, приуроченный к этой дате, пройдет 4 августа.

"Вместе с авиационной группой «Соколы России» в демонстрационных полетах участвует Су-34, который пилотирует экипаж Липецкого авиацентра, возглавляемый заслуженным военным летчиком России полковником Юрием Грицаенко. Летчики покажут маневренные возможности этого фронтового бомбардировщика, выполнив фигуры высшего пилотажа", — рассказали в российском военном ведомстве

В российском военном ведомстве отметили, что в этом году жители и гости Новосибирска впервые смогут увидеть высший пилотаж на новых самолетах Су-35С, на которых теперь летают «Соколы России».

А показательные полеты на Су-34 для широкой публики в последние несколько лет выполнялись достаточно редко, пояснили в Минобороны.

"В 2007 году Липецкий авиацентр первым из частей ВВС принял на вооружение Су-34 и успешно провел опытно-войсковые испытания этого самолета. С 2007 по 2014 годы в состав пилотажной группы «Соколы России» входил этот самолет, который был ведущим и демонстрировал маневренные возможности во время одиночного полета", — напомнили в ведомстве.

Соколы армии

Пилотажная группа «Соколы России» базируется в Липецком авиацентре. Это единственная авиагруппа страны, которая показывает на боевых самолетах тактические приемы реального воздушного боя. Правда, в реальных условиях он происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа и позволяет зрителям оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.