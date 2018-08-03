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Более 200 военнослужащих Армении планируется принять в российские военные вузы в этом учебном году
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Более 200 военнослужащих Армении планируется принять в российские военные вузы в этом учебном году 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сегодня сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.
«Продолжаем обучение армянских военнослужащих в военных учебных заведениях Минобороны России. В текущем году планируем принять в вузы 215 человек. Соответствующий проект дополнения к контракту направлен армянской стороне в мае 2018 году. Просил бы Вас поручить ускорить его подписание», — сказал Фомин.
"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", — отметил замглавы Минобороны.
Он подчеркнул, что достигнутый высокий уровень взаимодействия по линии двух военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения.
"В военной области между Россией и Арменией наработана значительная нормативная правовая база, включающая более 60 договоров и соглашений. Сформированы и эффективно действуют механизмы принятия решений в сфере безопасности, осуществляется совместное военное планирование", — отметил замминистра.
Он подчеркнул, что функционирующая в Армении 102-я российская военная база служит гарантом стабильности в Кавказском регионе. «Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений», — сказал Фомин.
Он поблагодарил армянскую сторону за проведение на территории страны одного из состязаний Армейских международных игр — конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Содружества».
"Будем рады видеть Вас и делегацию оборонного ведомства Армении на церемонии закрытия Игр и на международном военно-техническом форуме «Армия» в Москве", — добавил замглавы оборонного ведомства.
Глава Минобороны Армении поблагодарил Фомина за визит в страну.
"Мы параллельно имеем возможность обсудить наше сотрудничество и принять участие в Армейских международных играх", — отметил он.
Министр обороны Армении выразил восхищение организацией прошедшего в России Чемпионата мира по футболу и выразил мнение, что Армейские международные игры-2018 по своему размаху и масштабу не уступают этому чемпионату.
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