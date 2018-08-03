Ещё
Силы сирийской ПВО сбили два израильских военных беспилотника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силы сирийской ПВО сбили два израильских военных беспилотника 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Системы сирийской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вечером в четверг, 2 июля, два беспилотника-разведчика, запущенных из Израиля.
Инцидент произошел к западу от столицы страны Дамаска, сообщает РИА Новости.
"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — цитирует агентство неназванного сирийского военно-полевого командира.
Первые сообщения о том, что силы сирийской ПВО сбили некие объекты, появились на лентах агентства SANA. При этом источник не уточнял, о каких именно целях идет речь.
Напомним, Израиль регулярно атакует Сирию с воздуха. В частности, 8 июля ПВО страны отразила ракетный удар.
Российская Газета: последние новости
Минобороны рассекретило документы о создании ВДВ Владимир Путин поздравил десантников с профессиональным праздником В Минобороны появился военно-политический главк
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги459
Жестокое убийство ребенка привело к цыганским погромам147
Пенсионный возраст предложили отменить490
Названо возможное место начала Третьей мировой войны4
Украинские военные заявили о масштабном «котле»206
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение