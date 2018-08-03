Силы сирийской ПВО сбили два израильских военных беспилотника 

Системы сирийской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вечером в четверг, 2 июля, два беспилотника-разведчика, запущенных из Израиля.
Инцидент произошел к западу от столицы страны Дамаска, сообщает РИА Новости.
"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — цитирует агентство неназванного сирийского военно-полевого командира.
Первые сообщения о том, что силы сирийской ПВО сбили некие объекты, появились на лентах агентства SANA. При этом источник не уточнял, о каких именно целях идет речь.
Напомним, Израиль регулярно атакует Сирию с воздуха. В частности, 8 июля ПВО страны отразила ракетный удар.