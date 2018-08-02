Более 200 военнослужащих Армении примут в российские вузы в этом году

"В текущем году планируем принять в вузы 215 человек. Соответствующий проект дополнения к контракту направлен армянской стороне в мае 2018 году. Просил бы вас поручить ускорить его подписание", — сказал Фомин. Он подчеркнул, что достигнутый высокий уровень взаимодействия по линии двух военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения.

О сотрудничестве

"В военной области между Россией и Арменией наработана значительная нормативная правовая база, включающая более 60 договоров и соглашений. Сформированы и эффективно действуют механизмы принятия решений в сфере безопасности, осуществляется совместное военное планирование", — подчеркнул замминистра. Он заметил, что функционирующая в Армении 102-я российская военная база служит гарантом стабильности в Кавказском регионе. «Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений», — сказал Фомин.

Он поблагодарил армянскую сторону за проведение на территории страны одного из состязаний Армейских международных игр — конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Содружества». «Будем рады видеть Вас и делегацию оборонного ведомства Армении на церемонии закрытия Игр и на международном военно-техническом форуме „Армия“ в Москве », — добавил замглавы оборонного ведомства.

Глава минобороны Армении поблагодарил Фомина за визит в страну. «Мы параллельно имеем возможность обсудить наше сотрудничество и принять участие в Армейских международных играх», — сказал Тоноян.