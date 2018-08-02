Безопасность на Международных соревнованиях в Муроме обеспечивает военная полиция и автоиспекция 

Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на Муромском полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и оцепление в местах выхода и передвижения техники.
Во Владимирской области с 31 июля проходит международный конкурс понтонно-переправочных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая «Открытая вода-2018».
Все тренировки передвижение участников конкурса и другие мероприятия в рамках международного конкурса обеспечивают подразделения военной полиции из военных гарнизонов городов Ковров, Иваново и Нижнего Новгорода.
Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на Муромском полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и оцепление в местах выхода и передвижения техники.
Сотрудники военной автоинспекции следят за безопасностью движения военного транспорта, сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов, а также несут дежурство в местах проезда на полигоны.
Во время проведения финала конкурса «Открытая вода-2018» для обеспечения безопасности участников и зрителей будут задействованы штатные технические средства, стоящие на вооружении военных полицейских.
В обеспечении порядка на соревнованиях в г. Муром Владимирской области в целом задействовано 10 специальных транспортных средств около 50 военнослужащих военной полиции и сотрудников военной автоинспекции.