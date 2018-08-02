Безопасность на Международных соревнованиях в Муроме обеспечивает военная полиция и автоиспекция

Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на Муромском полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и оцепление в местах выхода и передвижения техники.

Все тренировки передвижение участников конкурса и другие мероприятия в рамках международного конкурса обеспечивают подразделения военной полиции из военных гарнизонов городов Ковров , Иваново и Нижнего Новгорода.

Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на Муромском полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и оцепление в местах выхода и передвижения техники.

Сотрудники военной автоинспекции следят за безопасностью движения военного транспорта, сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов, а также несут дежурство в местах проезда на полигоны.

Во время проведения финала конкурса «Открытая вода-2018» для обеспечения безопасности участников и зрителей будут задействованы штатные технические средства, стоящие на вооружении военных полицейских.