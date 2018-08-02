Швеция закупит американские комплексы ПРО Patriot из-за России

«Правительство решило уполномочить Министерство обороны … подписать контракт с США по закупке американских комплексов противовоздушной обороны Patriot», — говорится в заявлении ведомства.

Переговоры по закупкам с целью заменить используемые в настоящее время системы ПРО, которые не могут сбивать баллистические ракеты, начались в прошлом году и закончились в апреле этого года, теперь Стокгольм ожидает заключения сделки. Предполагается, что она будет включать в себя поставку четырех систем, двух видов ракет и другого оборудования до 2025 года.

В апреле сообщалось, что общая сумма сделки составит 1,3 миллиарда долларов, однако не исключено, что она может вырасти втрое, если власти решат увеличить количество закупаемых ракет до 300.