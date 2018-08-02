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Спасатели-глубоководники СФ проверили боеготовность аппарата АС-34
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Спасатели-глубоководники СФ проверили боеготовность аппарата АС-34 

ТК «Звезда» 2 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
В пресс-службе Северного флота уточнили, что особое внимание экипажем АС-34 уделили работе всех систем и механизмов аппарата на значительной глубине.
В одной из бухт Кольского залива экипаж подводного глубоководного аппарата АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водойи его судна-носителя «Михаил Рудницкий».
В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.
В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.
В прошлом году во время испытательных спусков АС-34 преодолел километровую глубину.
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