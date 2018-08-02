Спасатели-глубоководники СФ проверили боеготовность аппарата АС-34

В пресс-службе Северного флота уточнили, что особое внимание экипажем АС-34 уделили работе всех систем и механизмов аппарата на значительной глубине.

В одной из бухт Кольского залива экипаж подводного глубоководного аппарата АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водойи его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

В прошлом году во время испытательных спусков АС-34 преодолел километровую глубину.