Глава минобороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили работу российской базы в Гюмри

"В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления армяно-российского стратегического сотрудничества в военной и политической сферах. Обсуждались вопросы, связанные с 102 российской военной базой, дислоцированной в армянском городе Гюмри ", — сообщают в оборонном ведомстве Армении.

Как подчеркивается в релизе, Тоноян рассказал замглавы Минобороны РФ о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения огня в Карабахе.