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Глава минобороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили работу российской базы в Гюмри
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Глава минобороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили работу российской базы в Гюмри 

ТАСС 4 часа назад
ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян в четверг в ходе встречи с заместителем главы оборонного ведомства России, генерал-полковником Александром Фоминым подчеркнул важность углубления армяно-российского сотрудничества. Как сообщает пресс-служба минобороны республики, делегация российских военных во главе с Фоминым прибыла в Армению в рамках программы «Международные военные игры — 2018».
"В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления армяно-российского стратегического сотрудничества в военной и политической сферах. Обсуждались вопросы, связанные с 102 российской военной базой, дислоцированной в армянском городе Гюмри", — сообщают в оборонном ведомстве Армении.
Как подчеркивается в релизе, Тоноян рассказал замглавы Минобороны РФ о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения огня в Карабахе.
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