Прорыв обороны условного противника отработали в Калининградской области корабли и морские пехотинцы в ходе планового учения

В ходе морской десантной операции вертолетами КА-27ПС на берег были доставлены группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил морского десанта.

В соответствии с планом Главного командования ВМФ, в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области провели учение по захвату побережья, удерживаемого диверсионными группами условного противника, и освобождению береговых объектов инфраструктуры.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей и десантных катеров Балтийского флота на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

По плану проведения эпизода, корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника.

В ходе морской десантной операции вертолетами КА-27ПС на берег были доставлены группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил морского десанта. После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадились главные силы морского десанта — военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.

В общей сложности, в учении было задействовано свыше 10 надводных кораблей и катеров Балтийского, Северного, Черноморского флотов, которые отрабатывают ряд тактических учений в акватории Балтийского моря. Кроме того, были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.