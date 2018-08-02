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Корреспондент «Звезды» оказался на корабле с пробоиной: кадры операции «спасения»
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Корреспондент «Звезды» оказался на корабле с пробоиной: кадры операции «спасения» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах операции «спасения» видно, что корабль получил пробоину, и вода заливает отсек.
Корреспондент телеканала «Звезда» побывал на этапе конкурса «Кубок» в рамках АрМИ-2018, в ходе которого по легенде корабль дал течь.
Вода подавалась с давлением около двух атмосфер, что соответствовало нахождению около четырех метров ниже ватерлинии.
На кадрах операции «спасения» видно, что корабль получил пробоину, и вода заливает отсек. Решить проблему при помощи нехитрого оборудования должны пять матросов. И чем быстрее, тем лучше для рейтинга в зачете конкурса «Кубок» моря, который проходит недалеко от Баку.
За трофей боролись экипажи боевых кораблей России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.
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