Корреспондент «Звезды» оказался на корабле с пробоиной: кадры операции «спасения»

На кадрах операции «спасения» видно, что корабль получил пробоину, и вода заливает отсек.

Корреспондент телеканала «Звезда» побывал на этапе конкурса «Кубок» в рамках АрМИ-2018, в ходе которого по легенде корабль дал течь.

Вода подавалась с давлением около двух атмосфер, что соответствовало нахождению около четырех метров ниже ватерлинии.

На кадрах операции «спасения» видно, что корабль получил пробоину, и вода заливает отсек. Решить проблему при помощи нехитрого оборудования должны пять матросов. И чем быстрее, тем лучше для рейтинга в зачете конкурса «Кубок» моря, который проходит недалеко от Баку