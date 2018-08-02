Ещё
Под Волгоградом пройдет гонка на лучшего пилота конкурса «Инженерная формула»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом пройдет гонка на лучшего пилота конкурса «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заезды будут проводиться по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.
5 августа на полигоне Волжский в Волгоградской области состоятся финальные заезды, награждение и торжественное закрытие международного конкурса «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр.
Военные инженеры из России, Белоруссии, Пакистана, Сербии и Китая будут соревноваться в мастерстве управления тяжелыми инженерными машинами.
Заезды проводятся по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.
Победителей конкурса ждут медали, кубки, памятные призы и ценные подарки с символикой инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для гостей соревнований будет также открыта выставка инженерной техники, боеприпасов, водолазного снаряжения, техники ДОСААФ, развернута полевая кухня, пункт отбора на военную службу по контракту.
Для желающих познакомиться со стрелковым оружием будут открыты демонстрационные точки по сборке и разборке автомата Калашникова.
Всего в конкурсе принимает участие свыше 100 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Груда искореженного металла: первые кадры с места крушения в Подмосковье На конкурсе «Авиадартс-2018» состоялась жеребьевка мишеней Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить70
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании491
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение