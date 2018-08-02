Под Волгоградом пройдет гонка на лучшего пилота конкурса «Инженерная формула»

Заезды будут проводиться по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.

5 августа на полигоне Волжский в Волгоградской области состоятся финальные заезды, награждение и торжественное закрытие международного конкурса «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр.

Белоруссии, Пакистана, Сербии и Военные инженеры из России Китая будут соревноваться в мастерстве управления тяжелыми инженерными машинами.

Заезды проводятся по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.

Победителей конкурса ждут медали, кубки, памятные призы и ценные подарки с символикой инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для гостей соревнований будет также открыта выставка инженерной техники, боеприпасов, водолазного снаряжения, техники ДОСААФ , развернута полевая кухня, пункт отбора на военную службу по контракту.

Для желающих познакомиться со стрелковым оружием будут открыты демонстрационные точки по сборке и разборке автомата Калашникова.

Всего в конкурсе принимает участие свыше 100 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.