Под Волгоградом пройдет гонка на лучшего пилота конкурса «Инженерная формула» 

Заезды будут проводиться по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.
5 августа на полигоне Волжский в Волгоградской области состоятся финальные заезды, награждение и торжественное закрытие международного конкурса «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр.
Военные инженеры из России, Белоруссии, Пакистана, Сербии и Китая будут соревноваться в мастерстве управления тяжелыми инженерными машинами.
Заезды проводятся по принципу королевской автогонки Формула-1 с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной до 4 км и выполнением специальных задач на пит-стопах.
Победителей конкурса ждут медали, кубки, памятные призы и ценные подарки с символикой инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для гостей соревнований будет также открыта выставка инженерной техники, боеприпасов, водолазного снаряжения, техники ДОСААФ, развернута полевая кухня, пункт отбора на военную службу по контракту.
Для желающих познакомиться со стрелковым оружием будут открыты демонстрационные точки по сборке и разборке автомата Калашникова.
Всего в конкурсе принимает участие свыше 100 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.