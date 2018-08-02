Экипажи ВКС провели генеральную репетицию Авиамикса

Всего в мероприятии было задействовано более 25 тонн авиационных средств поражения, включая авиабомбы до 500 килограмм, управляемые и неуправляемые ракеты.

На полигоне Дубровичи ( Рязанская обл. ) в ходе тренировки наиболее зрелищного элемента международного конкурса «Авиадартс-2018» — тактического эпизода «Авиамикс» — летчики Воздушно-космических сил выполнили бомбометание, стрельбы из авиационных пушек, пуски ракет, высадку десанта, авиационное прикрытие и воздушный бой.

Всего в мероприятии было задействовано более 25 тонн авиационных средств поражения, включая авиабомбы до 500 килограмм, управляемые и неуправляемые ракеты.

Завершали «Авиамикс» выступление пилотажных групп «Беркуты», «Русские витязи», «Стрижи», а также одиночных пилотажников на вертолете Ка-52 и на истребителе МиГ-29.

Открывать и закрывать летную программу «Авиамикса» будут шесть штурмовиков Су-25, раскрашивая небо дымами в триколор, а также три Ил-76, сбрасывая воду, также окрашенную в цвета российского флага.

Тактический эпизод «Авиамикс» будет продемонстрирован в ходе конкурса «Авиадартс-2018» 4 августа на полигоне Дубровичи.