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Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере «Дуэль»
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Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере «Дуэль» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Они отрабатывают задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.
В Новороссийской ВМБ экипажи кораблей соединения охраны водного района провели тренировки на современном интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль», в ходе которых отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.
Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы в летнем периоде обучения посвятят тренировкам на данном комплексе более 200 учебных часов.
Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов практическим действиям по осуществлению противолодочной обороны корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.
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