Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере «Дуэль»

Они отрабатывают задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

В Новороссийской ВМБ экипажи кораблей соединения охраны водного района провели тренировки на современном интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль», в ходе которых отработали практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы в летнем периоде обучения посвятят тренировкам на данном комплексе более 200 учебных часов.

Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов практическим действиям по осуществлению противолодочной обороны корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.