В Севастополе экипажи кораблей проводят тренировки по борьбе за живучесть

Корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках и заделывали учебные пробоины в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.

Севастополе аварийно-спасательные группы соединения надводных кораблей провели в составе экипажей частные учения по борьбе за живучесть на тренажерах учебного центра флота.

В рамках учений корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках и заделывали учебные пробоины в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.

В целях совершенствования навыков в использовании средств пожаротушения, военнослужащие осуществили герметизацию аварийного отсека с использованием специального термостойкого снаряжения, предназначенного для борьбы с огнем.

Учения по борьбе за живучесть являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок и проводятся в рамках плановой боевой подготовки.