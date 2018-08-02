В Севастополе экипажи кораблей проводят тренировки по борьбе за живучесть 

Корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках и заделывали учебные пробоины в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.
В Севастополе аварийно-спасательные группы соединения надводных кораблей провели в составе экипажей частные учения по борьбе за живучесть на тренажерах учебного центра флота.
В рамках учений корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках и заделывали учебные пробоины в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.
В целях совершенствования навыков в использовании средств пожаротушения, военнослужащие осуществили герметизацию аварийного отсека с использованием специального термостойкого снаряжения, предназначенного для борьбы с огнем.
Учения по борьбе за живучесть являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок и проводятся в рамках плановой боевой подготовки.