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Миротворцы и мотострелки из Самарской области отработали противоборство в ходе двусторонних учений
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Миротворцы и мотострелки из Самарской области отработали противоборство в ходе двусторонних учений 

Волга Ньюс 22 минуты назад
По сценарию учений, миротворцы отработали маневренную оборону — ведение боя с отходом и нанесением огневого поражения условного противника. Задача защищающейся стороны при таких действиях — измотать «противника» и остановить его на конечном рубеже. Двустороннее учение проводилось с учетом опыта, полученного в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, подразделения РЭБ прикрыли военнослужащих от БПЛА условного противника.
Отдельный день учений был выделен для совместной отработки упражнений с боевой стрельбой. Миротворческая и мотострелковая бригады отработали взаимодействие со ствольной артиллерией 2С-19, РСЗО «Град» в составе разведывательно-ударного комплекса. К учениям привлечены расчеты БПЛА «Орлан-10». Кроме того, были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8.
Более 1,5 тыс. военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и совершили 200-километровый марш на Тоцкий полигон на штатной технике — автомобилях «Урал» и КамАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.
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