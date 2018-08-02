Миротворцы и мотострелки из Самарской области отработали противоборство в ходе двусторонних учений

По сценарию учений, миротворцы отработали маневренную оборону — ведение боя с отходом и нанесением огневого поражения условного противника. Задача защищающейся стороны при таких действиях — измотать «противника» и остановить его на конечном рубеже. Двустороннее учение проводилось с учетом опыта, полученного в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике , подразделения РЭБ прикрыли военнослужащих от БПЛА условного противника.

Отдельный день учений был выделен для совместной отработки упражнений с боевой стрельбой. Миротворческая и мотострелковая бригады отработали взаимодействие со ствольной артиллерией 2С-19, РСЗО «Град» в составе разведывательно-ударного комплекса. К учениям привлечены расчеты БПЛА «Орлан-10». Кроме того, были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8.