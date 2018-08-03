В России начнут готовить специалистов по военным роботам

Министерство обороны РФ со следующего года намерено ввести новую специальность для офицеров — «Робототехника военного и специального назначения». Таких специалистов начнут готовить в нескольких военных вузах страны. Обучение планируется сроком в пять лет.

Как сообщают «Известия», у специальности будет порядка 10 направлений. Военные инженеры смогут разрабатывать и управлять боевыми роботами различных классов — летающими, сухопутными, подводными и так далее.

Вскоре должно стать известно, какие конкретно вузы будут готовить инженеров боевых роботов. Обучение по этой специальности планируют начать уже в 2019 году. Специальность инженера по робототехнике появится и в гражданских вузах: здесь будут готовить мирных специалистов.

Ранее «СП» писала о том, что уже в этом году начнет испытания образец российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник».