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В России начнут готовить специалистов по военным роботам
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В России начнут готовить специалистов по военным роботам 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Министерство обороны РФ со следующего года намерено ввести новую специальность для офицеров — «Робототехника военного и специального назначения». Таких специалистов начнут готовить в нескольких военных вузах страны. Обучение планируется сроком в пять лет.
Как сообщают «Известия», у специальности будет порядка 10 направлений. Военные инженеры смогут разрабатывать и управлять боевыми роботами различных классов — летающими, сухопутными, подводными и так далее.
Вскоре должно стать известно, какие конкретно вузы будут готовить инженеров боевых роботов. Обучение по этой специальности планируют начать уже в 2019 году. Специальность инженера по робототехнике появится и в гражданских вузах: здесь будут готовить мирных специалистов.
Ранее «СП» писала о том, что уже в этом году начнет испытания образец российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник».
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