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Более полувека назад впервые поднялся в воздух вертолет Ми-14
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Более полувека назад впервые поднялся в воздух вертолет Ми-14 

Ростех 2 августа 2018
Фото: Ростех
Более полувека назад, 1 августа 1967 года, совершил первый полет легендарный вертолет-амфибия Ми-14. Машина под управлением летчика-испытателя Юрия Швачко совершила перелет с Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля на летно-испытательную станцию в Люберцах.
Вскоре после первого полета специалисты МВЗ им. Миля приступили к испытаниям машины на воде, которые проводились на Москве-реке в районе села Беседы. Серийный выпуск Ми-14 начался на Казанском вертолетном заводе в 1973-м и продолжался вплоть до 1986 года. Всего за это время было изготовлено 273 вертолета такого типа.
Ми-14 разрабатывался в качестве специализированного противолодочного вертолета для Военно-морского флота СССР, однако с 1979 года в модельном ряду появились буксировщик минных тралов Ми-14БТ и многоцелевая поисково-спасательная версия Ми-14ПС. Ми-14 использовался также в Военно-морском флоте и в гражданском секторе на Кубе, в Болгарии, Вьетнаме, ГДР, Йемене, Ливии, Сирии, Эфиопии и Югославии.
Вертолеты-амфибии типа Ми-14 созданы на базе многоцелевого вертолета Ми-8Т. Главное конструктивное отличие — установка герметичного лодочного днища вместо силового пола, благодаря чему вертолет мог садиться на воду. По бокам лодочного днища крепились остойчивые поплавки, которые также служили нишами для опор основного убирающегося шасси. Другие системы Ми-14 также были адаптированы для применения в морских условиях, а многие решения, заложенные в его конструкцию, впоследствии нашли применение в более поздних моделях вертолетов типа Ми-8/17, начиная с Ми-8МТ и его экспортной модификации Ми-17.
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