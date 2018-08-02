Эксперт прокомментировал контракт по подводным беспилотникам для ВМС США

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Контракт ВМС США на разработку подводных беспилотников не поможет им догнать российский ВПК, так Россия в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027 получит первую партию беспилотников «Посейдон» в то время как американская «оборонка» только сформирует технический облик аналогичного оружия, заявил в четверг РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков

Ранее американское издание Defense Aerospace опубликовало информацию, согласно которой ВМС США одобрило коллективный контракт общей суммой более 500 миллионов долларов, в рамках которого десятки крупных оборонных компаний в течение пяти лет должны будут сформировать облик «глубоководных аппаратов будущего», аналогичных российскому «Посейдону».

"За эти пять лет американский ВПК ещё только определится с обликом свое подводного беспилотника, создаст несколько демонстраторов подобных технологий и не более того. В то же время Россия уже наладит серийное производство «Посейдонов», а Военно-морской флот проведёт ряд учений с его применением", — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что по итогам этих учений российские специалисты наметят направления дальнейшего развития подводных беспилотников и не будут «стоять на месте». При этом результаты американских НИОКР необязательно будут успешными.

"Для НИОКР — 500 миллионов долларов это достаточная сумма, но нет никаких гарантий, что реализовав данные средства США смогут создать такую же компактную ядерную силовую установку, которая устанавливается у нас на «Посейдон» и ракету «Буревестник», — подчеркнул собеседник агентства.