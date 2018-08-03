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Под Рязанью стартует основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018»
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Под Рязанью стартует основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 3 авг — РИА Новости. Основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018» со стрельбами на полигоне и десантированием грузов на точность стартует в пятницу, рассказали журналистам в пресс-центре соревнований.
"Третьего августа на полигоне Дубровичи начнется основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018». Летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям", — сообщили в пресс-центре.
Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления.
"Контроль боевого применения осуществляет судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Практический этап конкурса продлится до 7 августа", — отметили в пресс-центре.
Начальник штаба конкурса подполковник Петр Серебряков отметил, что после первого этапа по физподготовке лидером среди команд четырех стран стала Россия. Летчики выполнили четыре элемента: подтягивание на перекладине, баскетбольный тест, плавание 50 метров вольным стилем на скорость и тест на координацию на гимнастическом стационарном колесе.
"Следует отметить высокую подготовку всех экипажей, участвующих в конкурсе. Разница в баллах небольшая, поэтому именно во время полетов и определятся победители и призеры конкурса", — резюмировал Серебряков.
Конкурс Армейских международных игр «Авиадартс» проходит под Рязанью с 29 июля по 11 августа. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов России, Китая, Белоруссии и Казахстана
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