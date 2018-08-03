Под Рязанью стартует основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018»

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ ( Рязанская область ), 3 авг — РИА Новости . Основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018» со стрельбами на полигоне и десантированием грузов на точность стартует в пятницу, рассказали журналистам в пресс-центре соревнований.

"Третьего августа на полигоне Дубровичи начнется основной этап международного конкурса «Авиадартс-2018». Летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям", — сообщили в пресс-центре.

Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления.

"Контроль боевого применения осуществляет судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Практический этап конкурса продлится до 7 августа", — отметили в пресс-центре.

Начальник штаба конкурса подполковник Петр Серебряков отметил, что после первого этапа по физподготовке лидером среди команд четырех стран стала Россия . Летчики выполнили четыре элемента: подтягивание на перекладине, баскетбольный тест, плавание 50 метров вольным стилем на скорость и тест на координацию на гимнастическом стационарном колесе.

"Следует отметить высокую подготовку всех экипажей, участвующих в конкурсе. Разница в баллах небольшая, поэтому именно во время полетов и определятся победители и призеры конкурса", — резюмировал Серебряков.