Ещё
На конкурсе «Авиадартс-2018» впервые проведут вторую летную смену со стрельбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На конкурсе «Авиадартс-2018» впервые проведут вторую летную смену со стрельбой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На Международном конкурсе «Авиадартс-2018» впервые будет проведены повторные полеты с боевым применением по наземным целям, что позволит максимально объективно оценивать всех конкурсантов и исключить эффект случайности.
Результаты каждого из зачетных полетов на боевое применение конкурсантов будут суммироваться.
«Система объективного контроля «Клевер», установленная на полигоне позволяет с режиме релаьного времени видеть попадания. После этого судейская бригада выезжает на мишенное поле, отмечает каждое попадание. Все абсолютно прозрачно и честно» — заявил командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.
Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.
СПРАВКА ПО УЧАСТНИКА В НОМИНАЦИЯХ:
Истребительная авиация: Су-35С, Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (РК), J-10 (КНР);
Бомбардировочная авиация: Су-34, Су-24М (РФ), JH-7A (КНР);
Штурмовая авиация: Су-25СМ (РФ), Су-25, Як-130 (РБ);
Дальняя авиация: Ту-22М3 (РФ), H-6K (КНР);
Военно-транспортная авиация: Ил-76 (РФ), Ил-76, Y-9 (КНР);
Армейская авиации на боевых вертолетах: Ка-52, Ми-35М (РФ), Ми-24 (РБ), Ми-35М (РК);
Армейская авиации на транспортно-боевых вертолетах: Ми-8 (РФ), Ми-8 (РБ), Ми-171 (РК).
ТК «Звезда»: последние новости
В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа Безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде обеспечивают военные водолазы Командующий войсками ЦВО наградил военнослужащих, победивших в конкурсе «Военное ралли -2018»
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США79
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком61
На «Нашествии» произошла трагедия165
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась91
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение