На конкурсе «Авиадартс-2018» впервые проведут вторую летную смену со стрельбой

На Международном конкурсе «Авиадартс-2018» впервые будет проведены повторные полеты с боевым применением по наземным целям, что позволит максимально объективно оценивать всех конкурсантов и исключить эффект случайности.

Результаты каждого из зачетных полетов на боевое применение конкурсантов будут суммироваться.

«Система объективного контроля «Клевер», установленная на полигоне позволяет с режиме релаьного времени видеть попадания. После этого судейская бригада выезжает на мишенное поле, отмечает каждое попадание. Все абсолютно прозрачно и честно» — заявил командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.

Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.

Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.

СПРАВКА ПО УЧАСТНИКА В НОМИНАЦИЯХ:

Истребительная авиация: Су-35С, Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (РК), J-10 (КНР);

Бомбардировочная авиация: Су-34, Су-24М (РФ), JH-7A (КНР);

Штурмовая авиация: Су-25СМ (РФ), Су-25, Як-130 (РБ);

Дальняя авиация: Ту-22М3 (РФ), H-6K (КНР);

Военно-транспортная авиация: Ил-76 (РФ), Ил-76, Y-9 (КНР);

Армейская авиации на боевых вертолетах: Ка-52, Ми-35М (РФ), Ми-24 (РБ), Ми-35М (РК);

Армейская авиации на транспортно-боевых вертолетах: Ми-8 (РФ), Ми-8 (РБ), Ми-171 (РК).