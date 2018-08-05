На конкурсе «Авиадартс-2018» впервые проведут вторую летную смену со стрельбой 

На Международном конкурсе «Авиадартс-2018» впервые будет проведены повторные полеты с боевым применением по наземным целям, что позволит максимально объективно оценивать всех конкурсантов и исключить эффект случайности.
Результаты каждого из зачетных полетов на боевое применение конкурсантов будут суммироваться.
«Система объективного контроля «Клевер», установленная на полигоне позволяет с режиме релаьного времени видеть попадания. После этого судейская бригада выезжает на мишенное поле, отмечает каждое попадание. Все абсолютно прозрачно и честно» — заявил командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.
Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.
СПРАВКА ПО УЧАСТНИКА В НОМИНАЦИЯХ:
Истребительная авиация: Су-35С, Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (РК), J-10 (КНР);
Бомбардировочная авиация: Су-34, Су-24М (РФ), JH-7A (КНР);
Штурмовая авиация: Су-25СМ (РФ), Су-25, Як-130 (РБ);
Дальняя авиация: Ту-22М3 (РФ), H-6K (КНР);
Военно-транспортная авиация: Ил-76 (РФ), Ил-76, Y-9 (КНР);
Армейская авиации на боевых вертолетах: Ка-52, Ми-35М (РФ), Ми-24 (РБ), Ми-35М (РК);
Армейская авиации на транспортно-боевых вертолетах: Ми-8 (РФ), Ми-8 (РБ), Ми-171 (РК).