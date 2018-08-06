На авиамиксе под Рязанью состоялась акция ВКС «Служба по контракту — твой выбор!»

Был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий мог получить профессиональную консультацию по вопросам прохождения военной службы, наличия вакантных должностей.

Во время проведения авиамикса в рамках международного конкурса «Авиадартс-2018» на полигоне Дубровичи ( Рязанская обл. ) состоялась масштабная акция Воздушно-космических сил «Служба по контракту — твой выбор!».

В ходе акции был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий мог получить профессиональную консультацию по вопросам прохождения военной службы, наличия вакантных должностей.

По итогам акции мобильный пункт посетили более 500 человек, проявили заинтересованнгость и прошли начальные этапы отбора более 100 человек, из них около 20 — написали заявление на службу по контракту.