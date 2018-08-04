Конкурс «Авиадартс» стал символом Рязанской области, считает Любимов

"Наш Рязанский край во все времена славился своими воинскими традициями. Здесь уважают и ценят военное искусство. Мы не просто восхищаемся высоким классом, который показывают летчики, мы гордимся тем, что «Авиадартс» стал символом нашего региона, его визитной карточкой", — сказал Любимов на открытии авиашоу.

Белоруссии, Казахстана и Губернатор отметил, что для Рязанской области большая честь в четвертый раз принимать соревнования по воздушной выучке летных экипажей. Отмечается, что участие в самом зрелищном тактическом эпизоде Международных Армейских игр «Авиамикс» приняли лучшие экипажи вооруженных сил РФ Китайской Народной Республики . Зрителями авиашоу стали более 10 тысяч человек.

"Участие представителей дружественных армий в состязаниях развивает доверие и укрепляет сотрудничество между нашими странами", — приводятся в сообщении правительства региона слова главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина

Самые яркие моменты шоу «Авиамикс» под Рязанью

Как отмечается в сообщении, в ходе «Авиамикса» летчики Воздушно-космических сил выполнили бомбометание, стрельбы из авиационных пушек, пуски ракет, высадку десанта, авиационное прикрытие действий наземной группы войск, воздушные дуэли и многие другие элементы летной подготовки.

В мероприятии были задействованы экипажи новейших и перспективных самолетов и вертолетов ВКС, включая истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие типы воздушных судов. Впервые был показан воздушный бой многоцелевого истребителя Су-35С против пары модернизированных истребителей МиГ-29СМТ, в ходе которого зрители смогли увидеть сверхманевренные характеристики самолета Су-35С.

Также в «Авиамиксе» свое мастерство продемонстрировали экипажи авиационных групп высшего пилотажа и вертолета Ка-52. Открыли летную программу «Авиамикса» 6 штурмовиков Су-25, раскрашивая небо дымами в цвета российского флага.

Отмечается, что правительство Рязанской области постаралось создать для военнослужащих достойные условия для тренировок и проживания на территории региона.

Любимов и Суровикин в рамках авиашоу наградили лучших военнослужащих Воздушно-космических сил, а также юнармейцев — победителей межрегиональных соревнований по авиамодельному спорту, говорится в сообщении.

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