Конкурс «Авиадартс-2018» подошел к финалу

Летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.

На полигоне Дубровичи в Ряанской области стартовал финальный этап Международного конкурса «Авиадартс-2018».

В ходе данного этапа летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.

Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массов более 5 тонн на точность приземления.

Первыми к выполнению полетных заданий приступили экипажи армейской авиации на ударных вертолетах Ми-35М республики Казахстан

Контроль боевого применения осуществляет судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Итоги финального этапа и всего конкурса будут подведены во время церемонии закрытия соревнований на аэродроме Дягилево 11 августа 2018 года.