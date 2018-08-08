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Конкурс «Авиадартс-2018» подошел к финалу
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Конкурс «Авиадартс-2018» подошел к финалу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.
На полигоне Дубровичи в Ряанской области стартовал финальный этап Международного конкурса «Авиадартс-2018».
В ходе данного этапа летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.
Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массов более 5 тонн на точность приземления.
Первыми к выполнению полетных заданий приступили экипажи армейской авиации на ударных вертолетах Ми-35М республики Казахстан.
Контроль боевого применения осуществляет судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Итоги финального этапа и всего конкурса будут подведены во время церемонии закрытия соревнований на аэродроме Дягилево 11 августа 2018 года.
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