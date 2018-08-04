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АрМИ-2018. «Звезда» ведет трансляцию супершоу «Авиамикс»
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АрМИ-2018. «Звезда» ведет трансляцию супершоу «Авиамикс» 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Наиболее зрелищный этап международного конкурса «Авиадартс-2018» проходит на полигоне Дубровичи.
В рамках Международных армейских игр российские летчики сегодня демонстрируют свое мастерство на шоу «Авиамикс», которое проходит на полигоне Дубровичи в Рязанской области.
Всего в «Авиамиксе» задействовано более 70 воздушных судов, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.
В ходе авиашоу летчики Воздушно-космических сил выполняют бомбометание, стрельбы из авиационных пушек, пуски ракет, высадку десанта, авиационное прикрытие и воздушный бой. Комментируют шоу командующий дальней авиации, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.
«Авиамикс» проходит в рамках конкурса АрМИ-2018 «Авиадартс», на котором летные экипажи Воздушно-космических сил соревнуются в мастерстве действий в воздухе. Полные правила конкурса можно прочитать по этой ссылке.
Трансляцию шоу можно смотреть на нашем сайте, нашей странице в «Одноклассниках», а также через приложение «Телеканал «Звезда»» на платформе Android TV.
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