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В Хабаровском крае расчеты ЗРК С-300 уничтожили крылатые ракеты условного противника
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В Хабаровском крае расчеты ЗРК С-300 уничтожили крылатые ракеты условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа отразили авиаудар условного противника на тактическом учении по охране воздушного пространства, состоявшемся в Хабаровском крае.
Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности, а также по заступлению на боевое дежурство.
Зенитчики отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника.
Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, распределению целей и наведению ракет.
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, расчеты комплексов С-300 провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.
Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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