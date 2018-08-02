В Хабаровском крае расчеты ЗРК С-300 уничтожили крылатые ракеты условного противника

Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа отразили авиаудар условного противника на тактическом учении по охране воздушного пространства, состоявшемся в Хабаровском крае

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности, а также по заступлению на боевое дежурство.

Зенитчики отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника.

Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, распределению целей и наведению ракет.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, расчеты комплексов С-300 провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.

Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.