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Артиллеристы ВВО огнем РСЗО «Ураган» уничтожили командные пункты условного противника в Забайкальской крае
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Артиллеристы ВВО огнем РСЗО «Ураган» уничтожили командные пункты условного противника в Забайкальской крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие закрепили навыки по инженерному оборудованию позиций на неподготовленной местности, корректированию огня, много внимания уделили совершенствованию слаженности действий расчетов.
В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол военнослужащие артиллериского соединения Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы в ходе полевого выхода.
Расчеты крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили хорошо укрепленные командные пункты «противника» и отработали оперативную смену боевых позиций.
В ходе практической части мероприятия расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б» поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условных террористов.
Стрельба велась как прямой, так и полупрямой наводкой, цели были уничтожены на дистанциях до 8000 метров.
Кроме того, военнослужащие закрепили навыки по инженерному оборудованию позиций на неподготовленной местности, корректированию огня, много внимания уделили совершенствованию слаженности действий расчетов.
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