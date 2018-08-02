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СМИ сообщили о новых успешных испытаниях ракеты-перехватчика в Индии
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СМИ сообщили о новых успешных испытаниях ракеты-перехватчика в Индии 

РИА Новости 50 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — РИА Новости. Индия в четверг провела новые успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика собственной разработки, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.
Согласно этим данным, испытания состоялись в 11.24 по местному времени (8.54 мск) на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Отмечается, что ракета последней разработки, пока не получившая официального названия, успешно поразила мишень на малой высоте.
"В то время как основные параметры ракеты, включая ее «уничтожающую» способность, были протестированы в ходе предыдущих испытаний, смысл сегодняшнего теста состоял в том, чтобы проверить некоторые из встроенных в систему улучшенных функций", — цитирует издание слова одного из собеседников.
Источники отмечают, что новое оружие, разработанное в рамках создания многослойной системы противоракетной обороны страны, уже доказало способность уничтожать вражеские баллистические ракеты.
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