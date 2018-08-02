Новые ракеты России и Китая назвали серьезной угрозой для ВВС США

Как отмечает американское издание The National Interest, современные российские и китайские ракеты могут «разрезать сухожилия», которые позволяют США вести воздушные операции как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Особенно остро эта проблема стоит в первом случае, так как в районе Тихого океана аэродромы, которые могут использовать американские ВВС, находятся далеко друг от друга, и те же неповоротливые авиазаправщики могут стать «ахиллесовой пятой», по которой Пекин, скорее всего, ударит в случае военного конфликта.

Автор материала упоминает новую российскую ракету класса «воздух-воздух» большой дальности (свыше 300 километров) Р-37м, которой вооружаются истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Ею же планируется оснащать самолеты Су-35 и Су-57. Из-за большого радиуса действия ракета на начальном этапе наводится по радару самолета-носителя, а на подлете к цели включает собственную систему наведения.

Помимо этого в России разрабатывается еще более дальнобойная ракета КС-172. Радиус ее действия — до 400 километров, что позволяет атаковать воздушные цели, находящиеся далеко за линией фронта, минуя прикрытие из истребителей противника.