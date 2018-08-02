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Новые ракеты России и Китая назвали серьезной угрозой для ВВС США
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Новые ракеты России и Китая назвали серьезной угрозой для ВВС США 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Как отмечает американское издание The National Interest, современные российские и китайские ракеты могут «разрезать сухожилия», которые позволяют США вести воздушные операции как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Особенно остро эта проблема стоит в первом случае, так как в районе Тихого океана аэродромы, которые могут использовать американские ВВС, находятся далеко друг от друга, и те же неповоротливые авиазаправщики могут стать «ахиллесовой пятой», по которой Пекин, скорее всего, ударит в случае военного конфликта.
Автор материала упоминает новую российскую ракету класса «воздух-воздух» большой дальности (свыше 300 километров) Р-37м, которой вооружаются истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Ею же планируется оснащать самолеты Су-35 и Су-57. Из-за большого радиуса действия ракета на начальном этапе наводится по радару самолета-носителя, а на подлете к цели включает собственную систему наведения.
Помимо этого в России разрабатывается еще более дальнобойная ракета КС-172. Радиус ее действия — до 400 километров, что позволяет атаковать воздушные цели, находящиеся далеко за линией фронта, минуя прикрытие из истребителей противника.
В то же время Китай испытывает ракету PL-15 с дальностью полета до 200 километров, что всерьез беспокоит американских военных, которые заговорили о необходимости срочно разработать ракету еще большей дальности и обновить существующий арсенал. К тому же PL-15 планируется оснащать истребители пятого поколения J-20, а такое сочетание позволяет еще больше повысить атакующий потенциал китайских ВВС.
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