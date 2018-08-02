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Сенат США направил Трампу законопроект по обороне, ужесточающий действия в отношении Китая
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Сенат США направил Трампу законопроект по обороне, ужесточающий действия в отношении Китая 

Газета.Ru 54 минуты назад
Сенат США одобрил законопроект по оборонной политике, который ужесточает действия в отношении Китая, пишет издание Politico.
Законопроект на сумму $717 млрд направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ предполагает наращивание военных сил, а также ослабление воздействия Китая.
Министр обороны США Джеймс Мэттис приветствовал голосование по законопроекту, заявив, что исторически быстрое прохождение документа «продемонстрировало глубокую и неизменную двухпартийную поддержку, которой пользуются наши военные», отмечает издание.
"Теперь наш долг ответственно осуществлять эту [оборонную] политику и обеспечить культуру работы и подотчетности", — сказал Мэттис.
Politico сообщает, что в положения оборонного законопроекта включены пункты, направленные на устранение влияния Китая на США. В частности, речь идет о запрете на закупку оборудования или услуг у китайских телекоммуникационных фирм ZTE и Huawei, технологии которых были внесены в список киберугроз.
Как отмечает издание The Hill, представители разведки США рассказали о том, что ZTE и другие китайские государственные телекоммуникационные компании представляют собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, предоставляя возможности для шпионажа и кражи интеллектуальной собственности.
Бюджет национальной обороны в размере $717 млрд включает $616,9 млрд на основные расходы Пентагона и $21,9 млрд на программы министерства энергетики США, связанные с ядерным оружием. Еще $69 млрд будут выделены для финансирования военных усилий США по реализации чрезвычайных операций за рубежом.
Окончательный законопроект по обороне также увеличил численность военно-морского флота и ряды армии на 15,6 тыс. военнослужащих. Помимо этого, в заявку на судостроение для военно-морского флота (ВМФ) включены два новых боевых корабля и новый авианосец.
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