Самый вместительный лёгкий вертолёт прошёл аэродинамические испытания

Российский вертолёт VRT500, являющийся самым вместительным в сегменте лёгких машин взлётной массой до двух тонн, прошёл первый этап аэродинамических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Модель нового вертолёта в масштабе 1:4 прошла испытания в вертикальной штопорной аэродинамической трубе института. В ходе экспериментов были определены величины лобового сопротивления модели корпуса и наиболее важных его частей: фюзеляжа, мотогондолы, колонки несущего винта и хвостового оперения», — рассказали в госкорпорации.

Кроме того, специалисты изучили спектры обтекания модели корпуса и измерили углы скоса потока в области стабилизатора. «Все полученные результаты подтвердили расчётные показатели летательного аппарата», — подчеркнули в компании.

Впервые VRT500 был представлен на международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2018. По заявлениям разработчиков, вертолёт «будет обладать самой объёмной в своём классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики». Согласно озвученным лётно-техническим характеристикам, VRT500 сможет развивать скорость до 250 километров в час и совершать полёты на дальность до 860 километров, беря на борт до 730 килограммов полезной нагрузки. Машину предполагается выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

К 2035 году в «Вертолётах России» рассчитывают реализовать около одной тысячи машин.