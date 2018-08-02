На Украине модернизировали МиГ-29

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна Укроборонпром завершило работы по модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1. Два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

Эти самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.