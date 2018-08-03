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Открытые испытания нового конвертоплана V-280 Valor показали на видео
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Открытые испытания нового конвертоплана V-280 Valor показали на видео 

Российская Газета 3 августа 2018
Фото: Российская Газета
В США впервые показали открытые испытания перспективного конвертоплана V-280 Valor. Провела их компания Bell Helicopter. Демонстрировали аппарат в сборочном центре в Амарилло в Техасе. Его работу можно увидеть и на видео.
Как пишет издание The Aviationist, специалисты компании-разработчика показали образец конвертоплана V-280 в режиме висения, в том числе и его вращение. А еще продемонстрировали, как аппарат выполняет горизонтальные полеты в вертолетном и самолетном вариантах. Кстати, уже в середине мая нынешнего года конвертоплан совершил первый полет в самолетном режиме. Развил скорость в 190 узлов. Специалисты компании тестировали бортовое оборудование и механизм поворота воздушных винтов.
В конце июня нынешнего года начались расширенные испытания. За это время проверили возможность аппарата делать горизонтальную посадку с пробегом до остановки и крутым взлетом под углом 80 градусов. Эксперты, пишет N+1, остались довольны результатами.
Впервые же проект конвертоплана представили пять лет назад. В прошлом году начались его наземные испытания. Ожидается, что в 2019 году V-280 будет заявлен на демонстрационные испытания Армии США в рамках тендера FVL. Как пишет The Aviationist, аппарат сможет развивать скорость до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров.
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