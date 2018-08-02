В Нью-Дели проходят индийско-американские переговоры по военному сотрудничеству

Об этом сообщили в четверг местные чиновники.

Встреча, которая началась в среду, является прелюдией к диалогу «2 плюс 2» между двумя странами, запланированному на сентябрь.

Сопредседателями на совещании были генерал-лейтенант Сатиш Дуа, начальник Объединенного штаба обороны при председателе индийского Комитета начальников штабов и генерал-лейтенант Брайан Фентон, заместитель командующего Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил /ВС/ США

Индийский Объединенный штаб обороны был создан, чтобы удовлетворить потребность в институциональной структуре для управления обороной на более высоком уровне.