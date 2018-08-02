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В Нью-Дели проходят индийско-американские переговоры по военному сотрудничеству
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В Нью-Дели проходят индийско-американские переговоры по военному сотрудничеству 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сообщили в четверг местные чиновники.
Встреча, которая началась в среду, является прелюдией к диалогу «2 плюс 2» между двумя странами, запланированному на сентябрь.
Сопредседателями на совещании были генерал-лейтенант Сатиш Дуа, начальник Объединенного штаба обороны при председателе индийского Комитета начальников штабов и генерал-лейтенант Брайан Фентон, заместитель командующего Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил /ВС/ США.
Индийский Объединенный штаб обороны был создан, чтобы удовлетворить потребность в институциональной структуре для управления обороной на более высоком уровне.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман проведут со своими американскими коллегами диалог «2 плюс 2» в Нью-Дели в сентябре. По словам официальных лиц, это первая в своем роде инициатива двух стран, направленная на укрепление оборонных и стратегических связей. Отмечается также, что Индия и США работают над организацией совместных учений всех трех видов войск. —0—
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