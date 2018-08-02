Освобождены от террористов три провинции на юге Сирии

Генерал напомнил, что боевики там действовали под видом умеренной оппозиции и контролировали более половины территории южной зоны деэскалации. Ее жители оказались заложниками террористов, а любые попытки местного населения защитить свои права и имущество жестоко карались — вплоть до публичных казней.

Кроме того, боевики неоднократно пытались овладеть районами, занимаемыми правительственными силами. Реальной опасности также подвергались наши военные полицейские, несущие службу на постах вдоль линии разграничения.

По данным нашего Генштаба, под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов

А в минувшую среду, по его словам, отряды под командованием генерала Сухела и подразделения 4-й танковой дивизии ликвидировали последний оплот «Исламского государства» в районе населенных пунктов Кусайр, Элть-Куайя и Эль-Гарга. В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 тысячи 332 квадратных километра территории. Под контроль правительства перешло 146 населенных пунктов, из них полсотни — мирным путем в результате переговоров.

Кроме того, полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Генерал Рудской сказал, что для исключения провокаций у постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано развертывание восьми военно-полицейских пунктов России. По мере стабилизации обстановки в этом районе их передадут под контроль сирийских военнослужащих.

В то же время обострилась ситуация в зоне деэскалации «Идлиб». Засевшие там боевики обстреливают военных и мирных жителей в Алеппо, Хаме и горной Латакии. Из Идлиба террористы пытаются атаковать ударными беспилотниками наши военные объекты. Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля. «Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы», — доложил Рудской.

Он подтвердил, что в районах, прилегающих к контролируемой военными США зоне Эт-Танф, растет число игиловцев. Они проводят теракты в провинциях Эс-Сувейда и Риф-Дамаск и пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора . Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.

Террористы также укрываются в подконтрольном США лагере беженцев «Рукбан».

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в «Рукбан», обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", — заявил Рудской.