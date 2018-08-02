Освобождены от террористов три провинции на юге Сирии 

Генерал напомнил, что боевики там действовали под видом умеренной оппозиции и контролировали более половины территории южной зоны деэскалации. Ее жители оказались заложниками террористов, а любые попытки местного населения защитить свои права и имущество жестоко карались — вплоть до публичных казней.
Кроме того, боевики неоднократно пытались овладеть районами, занимаемыми правительственными силами. Реальной опасности также подвергались наши военные полицейские, несущие службу на постах вдоль линии разграничения.
В этих условиях войска Асада совместно с перешедшими на их сторону оппозиционерами провели боевую операцию, о которой наше командование для исключения инцидентов заранее предупредило Израиль и Иорданию. «В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ и »Джабхат ан-Нусры" и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра", — сообщил Рудской.
По данным нашего Генштаба, под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов
А в минувшую среду, по его словам, отряды под командованием генерала Сухела и подразделения 4-й танковой дивизии ликвидировали последний оплот «Исламского государства» в районе населенных пунктов Кусайр, Элть-Куайя и Эль-Гарга. В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 тысячи 332 квадратных километра территории. Под контроль правительства перешло 146 населенных пунктов, из них полсотни — мирным путем в результате переговоров.
Кроме того, полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Генерал Рудской сказал, что для исключения провокаций у постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано развертывание восьми военно-полицейских пунктов России. По мере стабилизации обстановки в этом районе их передадут под контроль сирийских военнослужащих.
В то же время обострилась ситуация в зоне деэскалации «Идлиб». Засевшие там боевики обстреливают военных и мирных жителей в Алеппо, Хаме и горной Латакии. Из Идлиба террористы пытаются атаковать ударными беспилотниками наши военные объекты. Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля. «Все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы», — доложил Рудской.
Он подтвердил, что в районах, прилегающих к контролируемой военными США зоне Эт-Танф, растет число игиловцев. Они проводят теракты в провинциях Эс-Сувейда и Риф-Дамаск и пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.
Террористы также укрываются в подконтрольном США лагере беженцев «Рукбан».
"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в «Рукбан», обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", — заявил Рудской.