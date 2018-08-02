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Военные прокуроры РФ возместили ущерб бюджету на 3,9 млрд рублей в 2018 году
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Военные прокуроры РФ возместили ущерб бюджету на 3,9 млрд рублей в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военные прокуроры России в 2018 году возместили ущерб бюджету на 3,9 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП), где под председательством главного военного прокурора РФ Валерия Петрова прошло заседание коллегии ГВП по итогам работы в первом полугодии.
"По результатам прокурорских проверок возбуждено свыше 2,6 тыс. уголовных дел. Средствами прокурорского надзора возмещен ущерб на сумму 4,2 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей возмещено государству", — отметили в ГВП.
Основные усилия военных прокуроров были направлены на обеспечение исполнения законов в войсках и воинских формированиях, в том числе при проведении мероприятий, связанных с выполнением задач по противодействию международному терроризму, реализации гособоронзаказа и программы вооружения по модернизации армии и флота, а также расходовании выделенных для этих целей бюджетных средств.
Оценивая состояние преступности в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, руководитель ГВП отметил, что при практически неизменном ее уровне сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против военной службы.
Также в пресс-службе добавили, что военные прокуроры в первом полугодии 2018 года защитили социальные права почти 600 тыс. человек.
"Продолжают оставаться в зоне нашего особого внимания защита трудовых прав граждан, военнослужащих и членов их семей, пенсионное, жилищное и иное обеспечение", — цитирует пресс-служба главного военного прокурора.
При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства военными прокурорами было выявлено 228 тыс. нарушений законов, восстановлены права 589 тыс. военнослужащих, членов их семей и других граждан, по протестам прокуроров отменено и изменено 9,9 тыс. незаконных правовых актов. Предостережены о недопустимости нарушения закона 5,9 тыс. должностных лиц. «В частности, благодаря вмешательству военных прокуроров за 6 месяцев этого года работникам предприятий выплачено более 1,4 млрд рублей задержанной заработной платы, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности, возбуждено 33 уголовных дела», — отметили в ГВП.
Во втором полугодии военные прокуроры примут дополнительные меры по повышению эффективности надзора за исполнением законодательства в оборонно-промышленном комплексе, в том числе при капитальном строительстве объектов военной инфраструктуры и целевом использовании выделенных на эти цели бюджетных ассигнований, а также по пожарной безопасности в воинских частях и военных городках. Военным прокурорам также поставлены конкретные задачи по надзору за обеспечением безопасных условий военной службы, соблюдением прав и социальных гарантий военнослужащих и других граждан.
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